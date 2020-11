Politie op zoek naar valse verpleegsters die Limburgse bejaarden bestelen

De politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) waarschuwt in het VTM-opsporingsprogramma Faroek dinsdagavond voor twee vrouwen, die zich midden juli uitgaven voor valse verpleegsters en bij oudere personen binnendrongen onder het mom om een coronatest af te nemen.

Terwijl de vrouwen bij de bejaarden binnen waren, zochten ze naar geld en bankkaarten. De coronatesten waren uiteraard nep. Ze gebruikten gewone wattenstaafjes en staken die enkele minuten lang in de neus van hun slachtoffers.

Geen beschermende kledij

Terwijl de ene verpleegster de valse test uitvoerde, maakte de ander dankbaar gebruik van de tijd die de test in beslag nam. “Verpleegsters komen nooit zomaar langs om een coronatest af te nemen. En wat deze feiten extra ernstig maakt is dat ze weliswaar een mondmasker droegen, maar geen handschoenen en geen beschermende kledij. Dat hield dus een extra risico in voor de bejaarde slachtoffers,” aldus Dorien Baens van de communicatiedienst van LRH.

In het televisieprogramma zijn dinsdagavond beelden te zien van de twee verdachten, die driemaal toesloegen in hetzelfde gebouw in Hasselt en dus drie slachtoffers maakten. Verder was er een poging in Diepenbeek en nog een effectief geval in Tongeren. In Tongeren werd een vrouw effectief bestolen van haar geld en bankkaart. De vrouwen droegen witte kleren en een mondmasker.