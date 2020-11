Zwarte Piet verdwijnt nog niet uit Vlaamse bibliotheken: “Bij nieuwe aankopen letten we op politiek correcte weergave”

De Vlaamse bibliotheken gaan, in tegenstelling tot Nederlandse bibs, boeken met Zwarte Piet voorlopig nog niet uit de rekken halen. Dat schrijft De Standaard dinsdag en het nieuws wordt bevestigd aan Belga. “De bibliotheken zullen bij hun aankoopbeleid voor nieuwe materialen wel aandacht schenken aan een politiek correcte weergave”, zegt Jessica Jacobs van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD).

In Nederlandse bibliotheken zijn ze momenteel bezig kinderboeken met Zwarte Piet weg te halen. De figuur maakt op veel mensen een racistische indruk en past volgens de bibliotheken niet meer in de huidige tijdsgeest.

Flink aangroeiende collectie

Ook in België woedt de discussie over de traditionele afbeelding van Zwarte Piet al verschillende jaren. Toch zullen in Vlaanderen de boeken nog niet meteen worden weggehaald uit de bibliotheken. Bij de aankoop van nieuw materiaal wordt er volgens de VVBAD wel aandacht besteed aan een politiek correcte weergave. Bedoeling is ook dat deze collectie de komende jaren flink zal aangroeien.

Verschillende bibliotheken en uitgevers hebben de voorbije tijd wel al ingegrepen om het stereotiepe beeld van het hulpje van Sinterklaas te verwijderen. Zo liep in bibliotheek Muntpunt in Brussel vorig jaar al een “dekolonisatieproject”, waarbij alle jeugdboeken gescreend werden op inhoud en eventueel uit het aanbod werden gehaald. Vorige maand besliste uitgeverij Clavis al om 7.000 voorradige boeken met teksten over of afbeeldingen van Zwarte Piet te vernietigen. Veel andere uitgevers willen de afbeelding van Zwarte Piet ook niet meer printen.