Mertens niet op training maar wel klaar, Witsel en Meunier al weg bij Rode Duivels

Dries Mertens ontbrak op de laatste collectieve training voor Denemarken dinsdagavond in Tubeke. Hij bleef in het hotel maar volgens de bond is er geen probleem. Jérémy Doku trainde individueel. De andere twee twijfelgevallen Dendoncker en Boyata trainden met de groep. De geschorsten Witsel en Meunier zijn al teruggekeerd naar hun club.