Na uithaal Marc Van Ranst: moet ons politiek systeem veranderen? “Corona heeft ons gewezen op de zwaktes”

Hadden we minder slechte coronacijfers gehad als ons politiek systeem er anders had uitgezien? Volgens viroloog Marc Van Ranst en Richard Horton, hoofdredacteur van het prestigieuze medische tijdschrift The Lancet, wel. Een sneller beslissende overheid met minder ministers had volgens hen een positieve impact kunnen hebben. Een mening die gedeeld wordt door politicologen.