Farmareus Moderna verhoogt druk op Europa: “Nu tekenen of late levering coronavaccin”

Farmabedrijf Moderna – dat zegt dat haar coronavaccin voor bijna 95 procent doeltreffend is – zet Europa onder druk: “Als de onderhandelingen aanslepen, zal het vaccin met vertraging worden geleverd.” Maar Europa buigt niet: “De onderhandelingen krijgen de tijd krijgen die ervoor nodig is.” Europarlementariërs klagen echter de waas van geheimzinnigheid rond de gesprekken aan, onder meer over wie aansprakelijk is voor bijwerkingen.