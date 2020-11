Vanaf maandag zelf afspraak maken bij testcentrum voor test na hoogrisicocontact

Hoogrisicocontacten zonder symptomen worden vanaf maandag opnieuw getest en kunnen daarvoor zelf een afspraak inplannen bij het testcentrum. Dat heeft de interministeriële conferentie van de ministers van Volksgezondheid gecommuniceerd aan de huisartsen, meldt huisartsenvereniging Domus Medica.

Afgelopen weekend besliste de conferentie om vanaf 23 november de asymptomatische hoogrisicocontacten opnieuw te testen. Dat gebeurt op dag zeven na het contact.

Wie een test nodig heeft, hoeft daarvoor niet meer eerst bij de huisarts langs te gaan. Als het contact plaatsvond in bijvoorbeeld een school of een bedrijf, is de coördinerende arts verantwoordelijk voor het genereren van een code. Wie terugkeert uit een rode zone in het buitenland, krijgt via het Passenger Locator Form een code. Daarmee kan een afspraak worden gemaakt bij een testcentrum.

Na een negatieve test op dag zeven, eindigt de quarantaine. Patiënten moeten wel waakzaam blijven tot dag veertien na het contact. Het quarantaineattest kan worden gedownload via Mijngezondheid.be.

Domus Medica is tevreden met de aanpassingen: “In aanloop van de tweede golf was het voor huisartsen moeilijk beheersbaar, gezien de toeloop van patiënten en de steeds veranderende richtlijnen. Dankzij deze strategie, die hopelijk een tijdje aanhoudt, kunnen huisartsen doen waar ze goed in zijn: de juiste zorg op het juiste moment aanbieden aan de patiënt en blijft ook de administratieve druk beperkt.”