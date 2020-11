Na gratis maaltijden wil Marcus Rashford ook lezen promoten bij kwetsbare kinderen

De Engelse voetbalster Marcus Rashford gaat een campagne ondersteunen die kinderen van kwetsbare families wil aanzetten tot lezen. Rashford was reeds zeer succesvol in een campagne om de Britse overheid te overtuigen om gratis maaltijden te leveren aan schoolkinderen.

Rashford zelf is afkomstig uit een familie in een achtergestelde wijk van Noord-Londen. De 23-jarige spits van Manchester United verduidelijkte dat hij zelf als kind graag meer had gelezen. Maar vanwege beperkte financiële middelen was dit geen prioriteit.

“Ik ben zelf pas beginnen lezen op mijn 17 jaar. Dat heeft me enorm geholpen om me verder te ontwikkelen en hoe ik nu in het leven sta”, stelt de spits in een persbericht.

Meer dan 380.000 kinderen in het Verenigd Koninkrijk bezitten geen enkel boek en de voetballer wil dit veranderen. Marcus Rashford zal onder andere zelf met een uitgever een collectie boeken schrijven voor kinderen in een precaire sociaal-economische situatie.

Het eerste werk dat hij samen met een sportjournalist en psycholoog schrijft zal worden gepubliceerd in mei 2021 voor 11- tot 16-jarigen met de titel: “Je bent een kampioen”.

Marcus Rashford kreeg heel wat lof van de Britten begin dit jaar toen hij de overheid kon overtuigen om gratis maaltijden tijdens schoolvakanties uit te delen.