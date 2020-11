Artsen smeken Donald Trump corona-info aan opvolger Joe Biden te geven

Amerikaanse artsen- en ziekenhuisorganisaties roepen president Trump op informatie over het coronabeleid te delen met het overgangsteam van zijn beoogde opvolger Biden.

Trump erkent de zege van Biden niet en weigert hem vooralsnog toegang tot gegevens van overheidsdiensten, zoals in het verleden gebruikelijk was bij een machtsoverdracht. Uitstel kan vele levens kosten, schrijven de hoofden van de verenigingen van ziekenhuizen, medici en verpleegkundigen aan Trump.

Data en informatie over het aanbod van therapeutische middelen, testmateriaal, beschermende uitrusting, beademingsapparatuur, ziekenhuiscapaciteit en beschikbaarheid van personeel om de nationale inzet te plannen, moeten worden gedeeld om “talloze” levens te redden, schrijven ze. Ook informatie over coronavaccins en behandelingen voor COVID-19 moet zo snel mogelijke worden gedeeld om de zorg voor patiënten zo goed mogelijk te kunnen voortzetten, staat verder in de brief.

Biden zei maandag al dat de patstelling met Trump levens kan kosten. “Meer mensen zouden kunnen sterven als we niet coördineren”, aldus de aanstaande president.

In de VS worden dagelijks besmettingsrecords gebroken, het land telt wereldwijd ook verreweg het hoogste aantal sterfgevallen door COVID-19.