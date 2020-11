Steven Van Gucht en andere topvirologen gaan Europees reisbeleid uitstippelen

Een nieuw Europees adviesorgaan zal zich de komende weken buigen over een coronabeleid voor het hele continent. Elke lidstaat mag één wetenschapper afleveren. Voor België zetelt viroloog Steven Van Gucht.

De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders buigt zich donderdag/morgen over de eerste bevindingen van een gloednieuw Covid-19 adviesorgaan. Dat orgaan is vorige vrijdag voor het eerst samengekomen, en moet voorstellen lanceren die leiden tot een continentaal coronabeleid. Zo wil Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vermijden dat elke lidstaat een eigen vaccinatiestrategie op poten zet, of compleet andere coronamaatregelen hanteert.

Het nieuwe expertenpanel staat onder leiding van de bekende Belgische viroloog Peter Piot, die al de hele coronacrisis lang de voornaamste wetenschappelijke adviseur van de Europese Unie is. Daarnaast krijgt elke lidstaat van de Europese Unie één zitje rond de tafel. De officiële samenstelling van het orgaan is nog niet bekend, maar voor ons land is viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) de afgevaardigde.

“Het orgaan moet zijn plaats nog wat zoeken en zijn agenda bepalen”, zegt Van Gucht. “Maar ik denk dat het zeker goed is om een aantal zaken op Europees niveau te gaan coördineren. Zeker het stroomlijnen van het reisbeleid is cruciaal, als we zien welke kakofonie we in de zomer hebben gezien. Als de cijfers blijven dalen, zullen mensen willen gaan reizen, zeker in de vakanties. Zonder uniform beleid kan het virus dan mogelijk opnieuw doorbreken, want het houdt nu eenmaal geen rekening met artificiële landsgrenzen.”