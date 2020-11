Gezocht: 20.000 vrienden

20.000 eenzamen aan een ‘buddy’ helpen. Om eens een telefoongesprekje te voeren, of samen een koffie te drinken. Dat is het opzet van Fred en Frieda, een initiatief van de Vlaamse volksvertegenwoordigers Lorin Parys (N-VA) en Jeremie Vaneeckhout (Groen) – over de grenzen van meerderheid en oppositie heen. “Eén op de vier bewoners van een woon-zorgcentrum krijgt nooit bezoek”, zeggen ze. “We vinden dat we daar iets aan moeten doen.”

Bewoners van woon-zorgcentra kunnen deze dagen zelfs niet echt bij elkaar terecht. De regels van social distancing gelden ook daar. “Ze gunnen het elkaar wel”, zegt Eddy Devolder, directeur van WZC Ter Meeren in Huldenberg. “Maar als iemand al een knuffelcontact heeft, een dochter of een zoon, dan kunnen ze niet een paar uur op een kamer zitten met hun buur.”

Dus loert de eenzaamheid om de hoek, ondanks alle inspanningen van de woon-zorgcentra. De cijfers zijn hard: een op de vier bewoners krijgt nooit bezoek. “Vooral voor mensen die weinig of geen familie hebben, speelt dat”, zegt Devolder. “Zij hebben ook nood om eens hun verhaal te doen. Aan contact met de buitenwereld. Want die poort is nu ook afgesloten.”

Daar wil het project ‘Fred en Frieda’ een mouw aan passen. Lorin Parys (N-VA) en Jeremie Vaneeckhout (Groen) lanceren dat platform en hopen 20.000 buddy’s te vinden voor mensen die vereenzamen in de lockdown. “De naam moest vooral goed klinken en blijven hangen”, zegt Parys. Met een paar simpele klikken, kunnen mensen zich vrijwilliger stellen om iemand aan sociaal contact te helpen. Dat kan gaan van eens bellen of een kaartje sturen tot binnenspringen en een koffie drinken.

Het project krijgt steun van een resem organisaties, van de Vlaamse regering over Scouts en Gidsen Vlaanderen en de Chiro tot de zorgkoepels. Ook onze krant zet zijn schouders onder het initiatief.

Inschrijven

Dat Parys en Vaneeckhout de brug slaan tussen meerderheid en oppositie, is symbolisch. De strijd tegen vereenzaming gaat verder dan de partijpolitiek, is de boodschap. “Iedereen die we contacteerden om mee te doen, zei onmiddellijk ja”, zegt Parys. “Dit is een uitgelezen rol voor het middenveld om mensen bij elkaar te brengen en de nodige begeleiding te bieden.” Die organisaties kunnen zich via het bestaande platform helpdehelpers.be snel aansluiten bij het nieuwe initiatief.

Parys en Vaneeckhout benadrukken dat ze verder willen gaan dan eenzaamheid in woon-zorgcentra. “Het gaat ook om mensen die thuiszitten, of mensen met een beperking”, zegt Vaneeckhout. “Ik merk genoeg dat iedereen in de eindejaarsperiode nood heeft aan een positief verhaal. Dat willen we brengen, over de partijgrenzen heen. Ik heb als schepen van Sociale Zaken gemerkt dat te weinig sociale contacten iedereen kan treffen.”

Zelf geven Parys en Vaneeckhout het goede voorbeeld: ze hebben zich ingeschreven als buddy. Tegen kerst willen ze kijken hoever ze staan. Tegen dan hopen ze op 20.000 buddy’s voor 20.000 eenzamen.

fredenfrieda.be