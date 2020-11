Zoon van Dominique Persoone maakt pralines met kunstmatig speeksel: “Voor mensen met keelkanker”

Brugge - Na vader Dominique, pakt nu ook zoon Julius Persoone uit met opmerkelijke pralines. Hij maakte er eentje met kunstmatig speeksel. Niet om straf uit de hoek te komen, wel voor het digitale gastronomische evenement ‘Eating the gap’ waarbij bekende chefs van over de hele wereld innovatieve manieren voorstellen om voeding te bereiden. Zijn praline is bedoeld om mensen met keelkanker te helpen. “Een deel van die patiënten moet het strottenhoofd operatief laten verwijderen”, vertelt hij. “Zo maken ze veel minder speeksel aan, wat ook als gevolg heeft dat ze veel minder goed kunnen proeven. Door in de praline een laagje kunstmatig speeksel – een mengsel van water en zouten – te voorzien, is dat probleem opgelost. Zodra ze er in bijten, komt het vrij en helpt het hen om de praline te proeven zoals u en ik dat kunnen. Qua smaak ging ik voor een vulling van aardbei en munt omdat uit tests ook blijkt dat ze net die smaken nog het moeilijkste kunnen waarnemen. Als ik de mensen mag geloven die het probeerden, slagen ze daar nu wel in.”

De praline wordt vrijdag tijdelijk verkocht in de winkel van zijn vader. “Het is niet de bedoeling om dit vast in het assortiment op te nemen omdat de houdbaarheidsdatum veel korter is door dat kunstmatige speeksel. En ook omdat het geen meerwaarde biedt voor de andere consument, die zal niet echt een verschil proeven. Daarom zullen we gerichter en op bestelling werken voor mensen of ziekenhuizen die interesse hebben.”

Waar hij het idee haalde om voor keelkankerpatiënten een praline te ontwikkelen? “Eigenlijk was het een vraag van dokter Thomas Moors. Hij is oprichter en dirigent van een koor met keelkankerpatiënten: ‘Shout at cancer’.”