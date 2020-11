De troon van Tomorrowland en andere bijzondere muziekmemorabilia onder de kerstboom? Dat kan

Wie nog op zoek is naar een uniek kerstcadeau voor muziekliefhebbers moet de komende dagen de website 2dehands.be in de gaten houden. Nog tot volgende week dinsdag organiseren de Red Bull Elektropedia Awards en LIVE2020, het solidariteitsfonds van de Belgische muzieksector, een speciale veiling.

Het absolute pronkstuk van de veiling is de troon die tijdens de Tomorrowland-editie in 2015 in het hoofdpodium verwerkt zat. De gouden troon met paarse voering is gesigneerd door dj’s als David Guetta en Lost Frequencies. Komen verder nog onder de hamer: een zilveren ring die Mathieu Terryn, frontman van Bazart, speciaal liet maken voor de release van hun tweede album. Of het jasje van Netsky waarin hij in 2012 de main stage van Pukkelpop afsloot. Maar ook de festivals doen mee. Couleur Café stelt een pretpakket met VIP-tickets beschikbaar, Pukkelpop tickets en een backstagerondleiding.

De troon van Tomorrowland kan van u zijn.

De ring van Bazart-frontman Mathieu Terryn.