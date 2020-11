Cruciaal duel voor Rode Duivels: de match van 5 miljoen (en dat kan 8,5 miljoen worden)

Eindelijk nog eens een interland van erop of eronder. In haar jacht op een eerste prijs mag deze gouden generatie Rode Duivels vanavond niet verliezen van Denemarken. Dan is er al 5 miljoen euro binnen. En winnen ze straks de Nations League, dan komt daar nog eens 3,5 miljoen euro bij. Fraai toch?

Een kwalificatiepremie van 2,5 miljoen euro en ook nog eens 2,5 miljoen euro als ze op de eindronde in oktober 2021 vierde worden. De derde krijgt 3,5 miljoen euro, de tweede 4,5 miljoen, winst levert 6 miljoen euro op. En eerder mocht de voetbalbond ook al 2,5 miljoen startgeld ontvangen.

Op de bond zitten er al enkelen te kwijlen, want in deze coronatijden is elk extraatje meer dan welkom om onze amateurclubs wat extra geld toe te steken. De profs moeten de basis van onze voetbalpiramide een handje toesteken en die final four in Italië, Nederland of Polen (afhankelijk van wie vanavond groep A wint). Als de Duivels vandaag verliezen, blijven ze steken op die 2,5 miljoen euro startgeld. Dat is een verschil van minstens 5 miljoen euro dus.

We geven het maar mee omdat de jongste week vragen werden gesteld over de motivatie van de Rode Duivels om zo’n eindronde van de Nations League te bereiken. Ze klagen over het grote aantal matchen. Een slecht signaal, want vandaag dag op dag twee jaar geleden gingen ze in de beslissende wedstrijd met 5-2 onderuit tegen Zwitserland. Voor dat duel was de uitgangspositie nóg rianter dan nu. De Duivels mochten in Luzern zelfs met één goal verliezen en dan nog was de kwalificatie binnen. Toch liep het nog mis.

“Sindsdien hebben we veel geleerd”, sust bondscoach Roberto Martinez. “De spelers zijn ook gemotiveerd genoeg. De spirit is goed. Dit is een kans om een prijs te winnen en dat heb ik hen bij herhaling verteld.”

Chadli en Praet?

Eden Hazard, positief op corona, komt zoals verwacht niet meer. Voorts testte niemand positief. Dries Mertens trainde gisteravond niet mee, maar de bond verzekert dat hij speelklaar is. Gelukkig maar, want de bondscoach zal moeten puzzelen. Witsel en Meunier zijn geschorst en al teruggekeerd naar Dortmund.

Als vervanger voor Witsel kiest Martinez wellicht het beproefde recept: De Bruyne naast Tielemans op het middenveld. Dan moet de plaats rechts in de aanval worden opgevuld en daarvoor komt Dennis Praet het meest in aanmerking. Verschaeren kan ook, maar die heeft al beter in vorm gezeten. Doku is een mogelijkheid, maar die trainde de hele week individueel. Als de bondscoach De Bruyne rechts vooraan wil houden, mag Dendoncker op een basisplaats rekenen. Ook Praet kan naast Tielemans postvatten.

Voor de positie op de rechterflank van Meunier gaat het tussen Chadli en Foket. Chadli is een oudgediende. Hoewel niet zo goed op de rechter- als op de linkerflank, weet Martinez wat hij heeft aan de 60-voudige international. Chadli speelde nog maar 11 minuten voor zijn nieuwe club Basaksehir en dat was er in het oefenduel tegen Zwitserland aan te zien. Thomas Foket werd pas in tweede instantie opgeroepen en lijkt daardoor minder kans te maken op een basisplaats.