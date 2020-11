Erika Vlieghe: “Te vroeg om prioriteitenlijst voor vaccins op te stellen”

We hebben nog te weinig informatie over de potentiële coronavaccins om te bepalen wie we eerst zullen vaccineren. Dat heeft infectiologe Erika Vlieghe gezegd op een panelgesprek van belevingscentrum Health House. “De strategie kan afhangen van vaccin tot vaccin.”

Na bemoedigende resultaten over de vaccins van bedrijven Pfizer en Moderna rijst de vraag welke bevolkingsgroepen als eersten een dosis toegediend moeten krijgen. Maar volgens Erika Vlieghe van het UZA weten we nog te weinig over deze vaccins om een prioriteitenlijst op te stellen. “We moeten meer informatie krijgen over wat ze precies doen en bij welke bevolkingsgroepen ze het meest performant zijn. Het kan dat een vaccin heel goed werkt bij jongeren, maar weinig doet bij mensen ouder dan tachtig. Dan heeft het geen zin om eerst de ouderen te vaccineren. Er kunnen ook vaccins zijn die heel goed werken om het virus minder besmettelijk te maken, maar ziekte niet voorkomt. De strategie zal dus afhangen van vaccin tot vaccin.”