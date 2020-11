Thibaut Courtois (28) wil oogsten met de Gouden Generatie: “Eindelijk een toernooi winnen. Daar ligt onze lat”

Een deconfiture zoals in de Swissporarena van Luzern – 5-2-verlies na een 0-2-voorsprong tegen Zwitserland – mag de Rode Duivels niet meer overkomen. Doelman Thibaut Courtois (28) eist vanavond negentig minuten scherpte en een over-mijn-lijkmentaliteit in de Nations League-kraker tegen Denemarken. “We moeten tonen dat het ons menens is met deze groep iets te winnen.”