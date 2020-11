Jess Thorup blikt vooruit op België-Denemarken: “Wij hebben óók een gouden generatie”

Hoewel hij de Rode Duivels niet zomaar ziet winnen tegen Denemarken en we na zijn vertrek bij Racing Genk even twijfelden, is en blijft Jess Thorup een gentleman. Hij had liever uitgebreid afscheid genomen van Genk en als het mogelijk was, had hij de club ook sneller geïnformeerd. “Toen mijn overstap bijna concreet was, reed ik acht uur lang terug naar België.”