Simen Juklerod zag zijn debuut voor Noorwegen in het water vallen door corona: “Gelukkig heb ik nog kunnen pingpongen”

Met de Noorse pers mocht hij niet praten, maar intussen is Simen Juklerod (26) terug in België en dus doet hij tegenover óns uit de doeken hoe zijn debuutweek bij de nationale ploeg is verlopen. Al kan je moeilijk van een debuut spreken. Door één coronageval zag de linksback van Antwerp alle drie zijn duels in het water vallen. “Wat was het saai...”