‘Trump komt snel met bevel terugtrekking uit Afghanistan’

Volgens Amerikaanse media komt president Donald Trump binnenkort met zijn bevel om de Amerikaanse troepen uit Afghanistan terug te trekken en zouden de strijdkrachten zich daar al op voorbereiden. Het aantal militairen moet voor midden januari zijn teruggebracht van ongeveer 4.500 naar 2.500.

De terugtrekking zou dan zijn voltooid voor de beëdiging van de nieuwe president op 20 januari. Het ministerie van Defensie wilde de berichten niet bevestigen.

Trump had weken voor de presidentsverkiezingen van begin november al getwitterd dat Amerikaanse soldaten in Afghanistan met Kerstmis terug in de Verenigde Staten zouden moeten zijn. Hij had al tijdens zijn verkiezingscampagne van 2016 aangekondigd troepen naar huis te halen. In Afghanistan streden de Amerikanen tegen de radicaalislamitische Taliban, maar de partijen spraken in februari af elkaar voortaan zo veel mogelijk met rust te laten.

Volgens nieuwszender CNN wordt ook in Irak binnenkort begonnen met de verdere afbouw van het aantal Amerikaanse troepen daar. Trump sprak in september nog over een vermindering van 5.200 naar 2.000.

Senaatsvoorzitter Mitch McConnell heeft Trump ondertussen gewaarschuwd voor een te snelle terugtrekking van de troepen. ‘De gevolgen van een prematuur vertrek van de VS zouden nog erger kunnen zijn dan de terugtrekking van de troepen uit Irak door Obama in 2011, die geleid heeft tot de opmars van IS’, aldus de Republikein, die normaal gezien een trouwe medestander is van de president.

Door te snel uit Afghanistan te vertrekken zouden de VS hun bondgenoten in de steek laten en ruimte maken voor de taliban, en bovendien aan IS en al-Qaida de mogelijkheid geven om zichzelf weer te versterken in het land, aldus McConnell.

Vorige week ontsloeg Trump minister van Defensie Mark Esper en ging hij met de grove borstel door de top van het Pentagon. Hij verving verschillende topfunctionarissen door loyalisten. Volgens The Washington Post stuurde Esper deze maand een geheime memo naar het Witte Huis waarin hij zijn bezorgdheid uitsprak over extra troepenverminderingen. Trump verving hem door Chris­topher C. Miller, iemand van wie hij geen tegenkanting verwacht.