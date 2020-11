The Danish connection: negen van de elf Rode Duivels komen tegen Denemarken een vertrouwd gezicht tegen

It’s a small world after all. Dat geldt niet enkel in Disneyland, maar ook aan de Leuvense Dreef als de Rode Duivels er Denemarken partij geven. Van de elf vermoedelijke starters bij de Belgen zullen enkel Jason Denayer en Dries Mertens geen bekend gezicht zien aan de overkant van het terrein. Meer zelfs, een flink aantal Belgen zal meer wedstrijden gespeeld hebben met één van de jongens aan de overkant dan met de Rode Duivels. Op zoek naar de Belgische link bij de Denen.