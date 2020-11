We raken vandaag vooral nog besmet op het werk en in het gezin

Nu weer een lockdown van kracht is, raken we vooral besmet met het coronavirus in het eigen gezin. Dat zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid, woensdag in Het Belang van Limburg.

“Op basis van adresgegevens in de contactopsporing zien we immers veel huisgenoten die besmet geraken. Daarnaast zien we ook veel besmettingen op het werk. De clusteronderzoeken die het Agentschap Zorg en Gezondheid momenteel uitvoert, gaan voornamelijk richting de bedrijven”, aldus Moonens. Op zich is dat niet onlogisch omdat de werkvloer nagenoeg de enige plaats is buiten het gezin, waar volwassenen vandaag nog samenkomen.

“Naast het gezin en de werkvloer zien we vandaag helaas ook nog altijd veel besmettingen in de zorgvoorzieningen”, zegt Moonens. Volgens cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid zijn in de Vlaamse woon-zorgcentra momenteel 5.564 bewoners en 1.917 personeelsleden besmet.