Drie soldaten gedood door Israëlische luchtaanvallen in Syrië

Het Israëlische leger heeft in de nacht van dinsdag op woensdag doelwitten in Syrië gebombardeerd. Dat heeft het zelf gemeld. Volgens het Syrische staatspersagentschap Sana werden bij aanvallen drie Syrische soldaten gedood.

Israël bombardeerde naar eigen zeggen doelwitten van de Iraanse Quds-strijdmacht, een eenheid van het Iraanse Revolutionaire Garde, aangevallen, en van het Syrische leger. Tel Aviv reageerde zo explosieven die een dag eerder aan de Israëlische kant van de grens werden neergelegd “door een Syrische eenheid onder leiding van Iraanse troepen”.

Tijdens de aanval in Syrië werden opslagplaatsen, hoofdkwartieren en militaire kampen gebombardeerd, net als lanceersystemen voor grond-luchtraketten. De vondst van de explosieven is opnieuw een teken dat Iran zich wil profileren in Israël, aldus het Israëlische leger. Dat is naar eigen zeggen voorbereid op verschillende scenario’s en blijft in hoogste staat van paraatheid.

Israël bombardeert regelmatig doelwitten in Syrië, maar eist die aanvallen maar zelden officieel op. De aanvallen zijn meestal gericht op militairen of hun instellingen, die in verband worden gebracht met het sjiitische Iran. Israël wil zo tegengaan dat zijn aartsvijand Iran, een van de belangrijkste bondgenoten van de Syrische president Bashar al-Assad, zijn invloed in de regio uitbreidt.