Spaanse pers in de ban van historische zege, Duitse media speculeren al over opvolger bondscoach Löw

Zes-nul! De internationale voetbalwereld daverde gisteravond heel even op zijn grondvesten na de demonstratie van Spanje tegen een mateloos zwakke Duitse Mannschaft. Werd in Spanje de loftrompet bovengehaald, dan lijken voor de Duitse sensatiekrant Bild de dagen van bondscoach Löw geteld. Een overzicht.

Wat een avond, gisteren in Sevilla. Maar liefst zes doelpunten kreeg Manuel Neuer, toch één van ’s werelds beste doelmannen, om de oren. De Gründlichkeit waarmee Duitsers doorgaans zaken aanpakken, bleek in geen velden te bekennen. Afgemaakt door een wervelend Spaans elftal met Ferran Torres als de exponent van de nieuwe wind die door La Roja waait. Maar liefst drie keer kon de 20-jarige spits van Manchester City de netten doen trillen. Spanje heeft een nieuwe vedette.

Dat zag ook de lokale pers. Van Baile Historico (El Mundo Deportivo) naar Historica Exhibicion (Marca)tot Paliza Historica (AS). Van Madrid tot Barcelona, iedereen had een historische prestatie gezien van het Spaanse elftal.

Een heel andere toon in Duitsland. De toonaangevende krant Bild - nooit vies van een beetje sensatie en provocatie - ziet bondscoach Löw al op straat staan. En volgens dezelfde krant staat de opvolger al klaar. Het zou gaan om Hansi Flick, de succescoach van Bayern Munchen. Flick leidde de Duitse recordkampioen vorig seizoen uit een dip recht naar een zoveelste soevereine titel én een demonstratie in de Champions League. En ook dit seizoen lopen de zaken weer op wieltjes. Waarom zou Flick Bayern verlaten?

Bij de ontgoochelde Duitse fans was er op de sociale media maar één conclusie te trekken: de Mannschaft had niet tegen Spanje maar wel tegen zijn eigen coach Löw gespeeld. De spelers hebben de coach in de steek gelaten!