Renners Iljo Keisse en Tiesj Benoot redden gewonde ijsvogel tijdens trainingsrit

Gent / Merelbeke / Oudenaarde - De bekende Gentse renners Iljo Keisse en concullega Tiesj Benoot hebben hun goede daad voor deze week al vervuld. Tijdens een trainingsrit hebben ze dinsdag een gewonde ijsvogel gered.

Iljo Keisse en Tiesj Benoot waren bezig met een trainingsrit tussen Gent en Oudenaarde toen ze in Eine langs de Schelde het gewonde dier zagen liggen. De dierenvriend in de renners van Deceuninck–Quick-Step en Team Sunweb kwam meteen boven. Keisse stak de ijsvogel in een klein doosje onder zijn truitje en reed ermee naar het vogelasiel van Merelbeke.

Uitbater Nick De Meulemeester kon de renners geruststellen: de ijsvogel was alleen wat groggy maar zal het overleven. “Hij is waarschijnlijk tegen een auto of een fietser gevlogen”, zegt De Meulemeester. “Nadat ik hem de eerste zorgen heb toegediend, kon hij al door de kooi vliegen. Hij was wel nog wat suf, maar vandaag of donderdag laat ik hem vrij.”

Niet herkend

Dat er met Keisse en Benoot twee bekende renners aan de poort van zijn asiel stonden, had De Meulemeester niet door. “Aha, nu je het zegt. Ik herkende die gasten wel van ergens, maar wist niet dat het profrenners waren. Het is in elke geval zeer tof wat ze hebben gedaan voor dat vogeltje”, zegt De Meulemeester.