Heibel tussen N-VA en Open VLD blijft aanhouden: “Anderen vernederen behoort tot het DNA van die partij”

Coalitiepartners in de Vlaamse regering, maar tegenstanders als regeringspartij en oppositie op het federale niveau, het blijkt geen sinecure voor N-VA en Open VLD. Nadat N-VA-voorzitter Bart De Wever dit weekend nog de uitgestoken hand van zijn Open VLD-collega Egbert Lachaert had geweigerd, vecht die laatste nu ook een robbertje uit met Theo Francken (N-VA) op Twitter.

Oppositielid Francken toonde zich de afgelopen dagen erg kritisch voor de federale regering. Passeerden de revue: de kernuitstap, een belastingverhoging op bedrijfswagens, en het Marrakeshpact. Om vervolgens Lachaert te kapittelen: bij een krantenartikel uit maart waarin diens programma voor de Open VLD-voorzittersverkiezingen wordt opgelijst, schrijft Francken “Pijnlijker wordt het niet”. Een verwijzing naar het feit dat de plannen van Lachaert niet overeenkomen met het federale regeringsakkoord.

LEES OOK. Te weinig geld en altijd net iets te laat: hoe premies zorgpersoneel zwakte van Vlaamse regering en Jan Jambon blootleggen (+)

Kritiek die Lachaert niet over zich heen liet gaan, want hij reageerde gepikeerd. “Dat heet een coalitie vormen, Theo. Met geven en nemen. Met respect en in vertrouwen. Een coalitiesysteem is geen dictatuur van 1 partij over de anderen. Bij N-VA denken ze daar anders over. Anderen vernederen behoort tot het DNA. Daarom mislukten jullie ook in de formatie.”

Dat heet een coalitie vormen, Theo. Met geven en nemen. Met respect en in vertrouwen. Een coalitiesysteem is geen dictatuur van 1 partij over de anderen.



Bij @de_NVA denken ze daar anders over. Anderen vernederen behoort tot het DNA. Daarom mislukten jullie ook in de formatie. https://t.co/u4XzkhT3nB — Egbert Lachaert (@egbertlachaert) November 17, 2020

Francken begrijpt die reactie van Lachaert naar eigen zeggen niet. “Iemand confronteren met eerdere uitspraken en verkiezingsbeloften heeft niets met vernederen te maken”, schreef hij. “Dat noemen ze oppositie voeren, Egbert. Ik weet dat dat bij jullie al 20 jaar geleden is, maar toch.” En even later: “Het is de plicht van de oppositie om oppositie te voeren, Egbert.”

De Vlaamse formatie is toch gelukt. Wat zegt u toch allemaal?



Iemand confronteren met eerdere uitspraken en verkiezingsbeloften heeft niets met vernederen te maken. Dat noemen ze oppositie voeren, Egbert. Ik weet dat dat bij jullie al 20 jaar geleden is, maar toch. https://t.co/SmOp6ZdwCz — Theo Francken MP (@FranckenTheo) November 17, 2020

‘Veel duurdere stroom of geen stroom meer indien we kerncentrales niet langer openhouden.’ Dixit @egbertlachaert bij de blauwe voorzittersverkiezingen.



It’s the duty of the opposition to oppose, Egbert. pic.twitter.com/5RmtUQWZHQ — Theo Francken MP (@FranckenTheo) November 17, 2020

Uitgestoken hand

Dat de relatie tussen Open VLD en N-VA stilaan richting het vriespunt gaat, is dus een understatement. De voorzitters van de twee partijen, Egbert Lachaert en Bart De Wever, hebben niet meer met elkaar gesproken sinds de federale regering zonder N-VA een feit werd, ondertussen toch al twee maanden geleden. Volgens Lachaert is de Vlaamse regering stilaan slachtoffer van dat conflict, zei hij afgelopen weekend in een interview in ‘De Zondag’. “We willen het Vlaamse regeerakkoord uitvoeren, maar dat moet correct gebeuren”, klonk het. Waarna Lachaert een verzoenende hand uitstak naar De Wever: “Bart en ik moeten dit uitpraten. Laat ons eens gaan lopen. Dat is coronaproof.”

Maar die uitnodiging viel op een koude steen: De Wever herhaalde zijn bitterheid over de manier “waarop de N-VA in de gracht gereden is bij de federale regeringsvorming”, en hield vol verraden geweest te zijn door de liberalen. “Dat dat weegt op de werking en de samenhang van de Vlaamse regering? Tja, als je coalitiepartners een anti-Vlaamse regering vormen aan de overkant… .”