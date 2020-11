Vincent Kompany moet wijken voor ‘De slimste mens’: “Wouter heeft meeting gecanceld”

Woensdag doet sportanker Catherine Van Eylen haar intrede in ‘De slimste mens ter wereld’ en neemt het op tegen Conner Rousseau en zangeres Noémie Wolfs. Erik Van Looy hoopt dat Van Eylen het beter zal doen daar haar echtgenoot, Anderlecht voorzitter Wouter Vandenhaute, die in 2018 deelnam aan de populaire quiz. Wanneer de presentator grapt over een telefoontje tussen Vandenhaute en Vincent Kompany, moet Van Eylen toch even schuld bekennen. “Wouter heeft een meeting gecanceld”, aldus het VRT-nieuwsanker.