Een meteoriet knalde door het dak van zijn huis, nu is Josua miljonair

Een geluk bij een ongeluk, noemt men dat. Een Indonesische kistenmaker is plotsklaps miljonair geworden door het inslaan van een meteoriet.

Het was wel even schrikken voor Josua Hutagalung (33) toen in augustus een meteoriet ter grootte van een voetbal door zijn dak crashte. De man was op dat moment gewoon thuis. “Het was alsof er een boom op de woning viel”, aldus Huagalung, die tijdens de inslag buiten aan een doodskist aan het werken was.

Omwonenden werden opgeschrikt door een dreun die hun huizen deed schudden. Volgens Hutagalung voelde de steen na de inslag zelfs nog warm aan. “De meteoriet was te heet om op te rapen. Dus groef mijn vrouw hem uit met een schoffel en vervolgens brachten we hem naar binnen.” Geïnteresseerden uit de buurt kwamen nadien massaal kijken.

4,5 miljard jaar oud

Deskundigen bogen zich over het exemplaar, en spreken van een van de belangrijkste meteorietvondsten ooit. De koolstofhoudende chrondiet zou ruim 4,5 miljard jaar oud zijn en weegt 2,1 kilogram. De telefoon van de Amerikaanse ruimtevaartexpert Jared Collins stond na de vondst dan ook direct roodgloeiend. Kopers boden zich aan de lopende band aan.

Uiteindelijk werd de meteoriet verscheept naar de Verenigde Staten. Arts en verzamelaar Jay Piatek legde met 1,5 miljoen euro een behoorlijke duit neer voor het zeldzame object, en werd de nieuwe eigenaar. De opbrengst is voor Huagalung: de vader van drie is vastbesloten om het geld te gebruiken om een kerk voor zijn gemeenschap te bouwen. “Ik heb ook altijd al een dochter gewild. Ik hoop dat dit een teken is”, besloot de man.