Ethiopisch leger trekt op naar Tigray

Het Ethiopische leger trekt op naar de hoofdstad van de regio Tigray, Mekele. Dat bericht de regering. De rebellen in Tigray melden dan weer dat er bij een luchtaanval op die stad twee burgers om het leven zijn gekomen.

De troepen van het “volkbevrijdingsfront” TPLF, dat de regio Tigray bestuurt, hebben op de weg naar de regionale hoofdstad Mekele vier bruggen ontmanteld en wegen vernield, verklaart de noodhulpdienst van de Ethiopische regering. Uit de opstandige regio komt maar weinig informatie omdat internet, telefoonverbindingen en de elektriciteit er nog steeds afgesloten zijn.

Daarnaast meldt de regionale overheid van Tigray dat twee burgers werden gedood bij een luchtaanval op de stad Mekele, maar dat ontkent de centrale overheid. Nog volgens die regionale overheid zouden zeker 100.000 mensen ontheemd zijn vanwege het geweld.

Na maanden van spanningen tussen het centraal gezag in Ethiopië en het TPLF, heeft de Ethiopische regering onlangs een offensief gelanceerd tegen de regerende partij van Tigray, die de overheid nu als rebellengroep beschouwt. TPLF was de dominante partij in de partijcoalitie die Ethiopië meer dan 25 jaar lang met harde hand heeft geregeerd. Sinds premier Abiy Ahmed in 2018 aan de macht kwam in Ethiopië, voelt die partij zich niet meer vertegenwoordigd door het centrale bestuur in Addis Abeba.