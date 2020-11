Nieuwe tool laat eigenaars zelf EPC-waarde van woning meten

Het Vlaams Energieagentschap lanceert “Test-uw-EPC”, een instrument waarmee mensen eenvoudig kunnen nagaan hoe energiezuinig hun woning is. Het energielabel EPC wint steeds meer aan belang: vanaf 2021 kunnen zowel nieuwe als bestaande eigenaars van een huis of appartement met een slechte energieprestatie in aanmerking komen voor een nieuwe EPC-labelpremie.

Tegen 2050 wil de Vlaamse regering dat elk huis en elk appartement een A-label behaalt. Momenteel behalen appartementen gemiddeld een C-label, terwijl eengezinswoningen gemiddeld een E-label behalen. De renovatiegraad moet dus flink omhoog.

Een belangrijke stap daarvoor is bewustwording. Daarom lanceert het Vlaamse Energielandschap de tool “Test-uw-EPC”, waardoor mensen snel kunnen nagaan hoe een woning scoort ten opzichte van gelijkaardige woningen in de gemeente, de provincie of Vlaanderen. Men krijgt ook cijfers over het aantal zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen in de Vlaamse woningen en een aantal nuttige tips en doorverwijsadressen om aan de slag te gaan.

Heeft een woning nog geen EPC, dan krijgt de eigenaar via een korte vragenlijst een indicatie van het energielabel van de woning en kan hij dit indicatieve energielabel vergelijken met gelijkaardige woningen. Voor het werkelijke energielabel moet uiteraard nog steeds een officieel EPC opgemaakt worden door een erkend energiedeskundige type A.

“Blijven investeren in een beter energielabel van onze woning is heel erg belangrijk, zowel voor het klimaat, een lagere energiefactuur maar ook voor het extra comfort en het waardebehoud van onze woning”, aldus Luc Peeters, administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap. Wie een woning bezit met een label E of F, en die binnen een periode van 5 jaar grondig renoveert tot een label A, B of C, zal vanaf 2021 dan ook een EPC-labelpremie kunnen aanvragen.