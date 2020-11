Allereerste zelfstandige supermarkt van Vlaanderen wordt vandaag een Jumbo: “Steeds meer concurrentie, steeds minder winst”

Ranst -

Jarenlang stond Stefaan Francken (57) aan het hoofd van supermarkt Francken in de Kromstraat in Ranst. Vandaag opent daar een vestiging van de Nederlandse prijsbreker Jumbo. Het einde van een tijdperk, want in september opende op het Wim Saerensplein in Deurne ook al een Jumbo in de vroegere supermarkt Francken die geleid werd door Stefaans zus, schoonbroer en neef.