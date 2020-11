Amnesty: “Situatie van arbeidsmigranten nog niet verbeterd in Qatar”

Qatar moet de arbeidshervormingen die het land doorvoerde, beter afdwingen en een einde maken aan de straffeloosheid van werkgevers die misbruik maken van arbeidsmigranten. Dat zegt Amnesty International in een rapport dat woensdag verspreid is.

Sinds de FIFA het Wereldkampioenschap Voetbal van 2022 aan Qatar toewees, wordt het land kritisch in de gaten gehouden over de manier waarop arbeidsmigranten behandeld worden. Amnesty International hekelde al vaker dat mensenrechten geschonden worden.

Het land voerde ingrijpende hervormingen door waardoor arbeidsmigranten minder reisbeperkingen hebben en gemakkelijker van job kunnen veranderen. Ook werd een betere betaling beloofd, en toegang tot de rechtbank wanneer er sprake is van misbruik. “Veel arbeidsmigranten kunnen nog niet van deze veranderingen profiteren. Zolang deze hervormingen niet volledig geïmplementeerd worden in de praktijk, blijven de arbeidsmigranten gevangenzitten in een vicieuze cirkel van uitbuiting”, verklaart Steve Cockburn van Amnesty International.

Niet nageleefd

Positieve hervormingen worden volgens de mensenrechtenorganisatie te vaak ondermijnd omdat ze niet worden nageleefd en door de onwil om werkgevers die hun arbeiders uitbuiten, ter verantwoording te roepen. Inspectiesystemen zijn ontoereikend om misbruik op te sporen en het blijft voor de werknemers moeilijk om klachten in te dienen zonder hun inkomen en wettelijke status op het spel te zetten. Qatar moet veel meer doen om ervoor te zorgen dat wetgeving een positieve invloed heeft op het leven van de werknemers, stelt Amnesty.

“Het ter verantwoording roepen van daders is cruciaal om de cyclus van misbruik te doorbreken”, zegt Cockburn. “Qatar moet werkgevers die misbruik maken van de wet laten zien dat hun acties gevolgen hebben, door toezicht te houden op de naleving van wetten en door werkgevers die deze overtreden te bestraffen. Qatar moet een duidelijk signaal geven dat arbeidsmisbruik niet wordt getolereerd.”

FIFA

De verantwoordelijkheid ligt ook bij FIFA, aldus Amnesty. “Als organisator van het WK heeft de FIFA de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat bij de voorbereiding en uitvoering van het toernooi de mensenrechten worden gerespecteerd”, luidt het. “Daarmee is FIFA ook verplicht om WK-partners ter verantwoording te roepen en zijn macht te gebruiken om Qatar ertoe aan te zetten zijn arbeidssysteem volledig te hervormen.”

In een reactie op de bevindingen van Amnesty benadrukt Qatar dat er door de hervormingen reeds vooruitgang is geboekt, maar dat zoiets tijd kost. “We hebben altijd gezegd dat dit een langetermijnproces is. Ons arbeidshervormingsprogramma is nog lang niet voltooid en we zullen samen met onze internationale partners blijven werken aan een holistische en duurzame verandering”, klinkt het woensdag vanuit het officiële communicatiebureau van de regering.