Steven Van Gucht: “Alle cijfers dalen, maar aantal besmettingen minder snel”

Voor het eerst sinds lang dalen alle indicatoren. Naast het aantal nieuwe besmettingen en de ziekenhuisopnames liggen nu ook de sterftecijfers lager dan de week voordien. Toch blijft het belangrijk om de regels op te volgen, zei Van Gucht tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. Het daling in het aantal nieuwe besmettingen daalt immers minder snel.

Er liggen nu 1.359 patiënten op intensieve, meer dan 100 minder dan tijdens de piek op 9 november. Vorige week werden er gemiddeld ook 185 overlijdens per dag toegeschreven aan Covid-19, 5 procent minder dan de week ervoor - en een eerste daling sinds enkele weken. De piek van de tweede golf lijkt zo op 6 november te hebben gelegen, toen er 216 overlijdens werden geregistreerd. Er liggen nu 6.264 patiënten in het ziekenhuis, 1.200 minder dan op de piek op 3 november.

In vele andere landen dalen de besmettingscijfers minder snel of stijgen ze zelfs, merkte Van Gucht op. “Maar het aantal ziekenhuisopnames is nog altijd heel hoog en hoger dan in de meeste andere landen”, zei hij. België staat nu op de veertiende plek in de lijst van nieuwe besmettingen, maar het aantal patiënten in de ziekenhuizen ligt nog steeds heel hoog. “Hoger dan in andere landen”, zei Van Gucht.

“Aantal nieuwe besmettingen daalt minder snel”

Ook de besmettingscijfers dalen dus, maar die daling begint minder snel te gaan. Er waren de voorbije week gemiddeld 4.805 besmettingen per dag, 39 procent minder dan de week ervoor, of een halvering om de 10 dagen. “Tot voor kort bedroeg de daling 50 procent, een halvering om de 7 à 8 dagen”, zei Van Gucht.

De vertraging is merkbaar in alle provincies en voor alle leeftijden. In Oost-Vlaanderen, Limburg en Waals-Brabant gaat het al zelfs om een stagnatie. Wat de oorzaak is van die trend is nog onduidelijk, zei Van Gucht. Het is ook afwachten of ze zich effectief doorzet. Maar in elk geval heeft ze niet te maken met de heropening van de scholen, want dat effect is nog niet merkbaar in de cijfers.

Nieuwe teststrategie

Vanaf maandag 23 november wordt ook de teststrategie aangepast: dan kunnen mensen zonder symptomen opnieuw getest worden. “Mensen die een hoogrisicocontact hebben gehad met een besmet persoon, maar zelf geen symptomen hebben, kunnen opnieuw getest worden. Ook mensen die terugkeren uit een rode zone in het buitenland komen in aanmerking”, zei Van Gucht.

Wie via het Passenger locator form, het formulier dat u moet invullen bij terugkomst uit het buitenland, wordt bepaald wie getest moet worden. Wie getest moet worden, krijgt een sms om een test te reserveren en een afspraak te maken in een testcentrum op mijngezondheid.be. Op die website kan u achteraf ook het resultaat van de test consulteren.

De test moet worden afgenomen op de zevende dag na het hoogrisicocontact, of de zevende dag na terugkomst uit een rode zone. “Als de test eerder gebeurt, kan u toch nog besmettelijk worden in de komende dagen”, zei Van Gucht. Een test vervangt de quarantaine niet, maar kan die periode wel inkorten. Een normale quarantaine duurt tien dagen, in de vier dagen daarna wordt er nog extra voorzichtigheid geboden. Als het resultaat van de test negatief is, mag de quarantaine vroegtijdig worden stopgezet. Indien de test positief was, moet de patiënt nog zeven dagen in isolatie gaan.

De nieuwe teststrategie moet de druk op de huisartsen verlichten. Zo kunnen ze zich concentreren op patiënten met symptomen. “Quarantaine is cruciaal om het virus te snel af te zijn”, besloot Van Gucht. “Gemiddeld besmet iemand één à twee andere mensen, nog voor de patiënt beseft dat ze zelf ziek zijn. Enkel quarantaine kan dat getal herleiden tot nul. Zo kunnen we de lockdown sneller lossen.”