Petra De Sutter (Groen) wil twee dagen telewerk voor ambtenaren: “Van federale overheid de aantrekkelijkste werkgever van België maken”

“Ik wil van federale overheid de aantrekkelijkste werkgever van België maken.” Dat heeft minister voor Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) woensdag gezegd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken, waar ze het luik ‘ambtenarenzaken’ van haar beleidsnota presenteerde. Een van de voorstellen daarin is dat ambtenaren twee dagen per week telewerken.

De minister wil inzetten op performantere en snellere aanwervingsprocedures, waarbij erop wordt toegezien dat de overheid meer en meer een afspiegeling wordt van de superdiverse samenleving. Daarbij zal aandacht gaan naar specifieke profielen zoals IT, geneeskundigen en wetenschappers.

Om werk en privéleven beter op elkaar af te stemmen, is de minister voorstander van twee dagen telewerk per week voor ambtenaren. Nog: omdat de dienstverlening van de overheid nood heeft aan gezonde ambtenaren, die zich goed in hun vel voelen, wordt er ruimte vrijgemaakt voor onder andere preventieadviseurs, burn-outcoaches en andere planmatige aanpak.

Minister De Sutter wil ook werk maken van de doorstroming van vrouwen en kansengroepen naar de hogere functies in de overheidsdiensten. Dat “kan en moet beter”. Tegelijkertijd worden er sensibiliseringsinspanningen geleverd om het taboe rond deeltijds werken of bepaalde vormen van verlof voor mannen weg te werken.

“Werken als ambtenaar, betekent werken combineren met een drive om ten dienste te staan van de maatschappij. Ik heb zelf jaren gewerkt als ambtenaar verbonden aan een ziekenhuis, en weet dus als geen ander welke motivatie daaruit te halen valt. Als je dan ook nog eens kan werken voor een overheid die een voortrekkersrol wil spelen op vlak van digitalisering, sociaal beleid en duurzaamheid, dan wordt werken als ambtenaar extra aantrekkelijk”, besluit minister Petra De Sutter.