Slovenië steunt Hongarije en Polen in discussie over Europese meerjarenbegroting

De Sloveense premier Janez Jansa betuigt steun aan het verzet van Hongarije en Polen tegen de koppeling tussen de uitkering van Europese steun en het respect voor de rechtsstaat. Dat blijkt uit een brief die Jansa heeft gestuurd naar de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel.

Hongarije en Polen blokkeerden maandag de Europese meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds van 750 miljard euro omwille van een nieuw mechanisme dat de uitkering van fondsen koppelt aan het respect voor de rechtsstaat. Slovenië blokkeerde niet, maar uit de brief blijkt dat Ljubljana het manoeuvre van Boedapest en Warschau niet ongenegen is.

“Alleen een onafhankelijke rechterlijke instantie kan zeggen wat de rechtsstaat is, geen politieke meerderheid”, zo schreef Jansa in een brief die dinsdag naar Michel werd gestuurd. De Sloveense premier laakt dat er “met twee maten en gewichten” wordt gewerkt.

Jansa, een geestesgenoot van de nationalistische Hongaarse premier Viktor Orban, verwijst in de brief naar de ervaringen met autoritaire regimes die Centraal- en Oost-Europese landen beleefden onder het communisme, en die hen terughoudend maken om delen van hun soevereniteit op te offeren.

De staatshoofden en regeringsleiders houden donderdag een videoconferentie. Die was voorzien voor een overleg over de aanpak van de coronapandemie, maar aangenomen wordt dat ook de onuitgegeven blokkering van de meerjarenbegroting en het herstelfonds ter sprake zullen komen.