Aanklager vordert vier jaar cel voor “Belgische Madoff”

Voor de correctionele rechtbank van Brussel heeft het parket woensdag vier jaar effectieve celstraf gevorderd voor Stéphane Bleus en een werkstraf voor zijn voormalige handlanger Xavier Barnich. Bleus, die als bijnaam de “Belgische Madoff” kreeg, staat terecht voor oplichting van tientallen mensen door middel van een piramidesysteem.

Het duo had het piramidesysteem in 2004 op poten gezet. Ze zochten hun slachtoffers in katholieke, artistieke en adellijke middens. Die speelden bedragen kwijt van 50.000 tot 3 miljoen euro. Na tien jaar viel het systeem echter in duigen en moest Bleus de benen nemen. Hij werd uiteindelijk opgepakt in Antwerpen waar hij bij een vriend ondergedoken zat.

Bleus kreeg de bijnaam “de Belgische Madoff”. Dat is een verwijzing naar de New Yorkse zakenman Bernard Madoff, die wereldwijd met een piramidesysteem de grootste financiële fraude ooit op zijn naam zette. Daarbij krijgen investeerders grote intresten voorgespiegeld. Hun inleg wordt gebruikt om de investeerders voor hen te vergoeden. Maar als er geen nieuwe investeerders bijkomen, zakt de piramide ineen.