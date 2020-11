Verdacht overlijden in Gemmenich: landbouwer vindt lichaam van zijn vrouw in lege melktank

In het Waalse Gemmenich, nabij de Duitse grens ten westen van Aken, is dinsdagavond het levenloze lichaam van een vrouw gevonden. Het betreft een verdacht overlijden, het parket van Verviers is dan ook een onderzoek gestart.

Het lichaam van de vrouw, geboren in 1957, werd gevonden door haar man in de melktank van de boerderij van het koppel. “De wetsdokter bevestigt dat het om een verdacht overlijden gaat, maar we hebben op dit moment te weinig informatie om de omstandigheden van deze tragedie te begrijpen”, aldus het parket. “Wat is de doodsoorzaak? Wie is de dader? Wat is het motief? Dit zijn allemaal vragen die het onderzoek naar opzettelijke doodslag zal moeten uitwijzen.”

Woensdag vindt een autopsie plaats, die het exacte tijdstip van het overlijden moet uitwijzen.