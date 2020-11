Mo Salah testte positief op corona en nu weten we waarom: dansen en kussen op bruiloft broer met 900 aanwezigen

Mo Salah zag de twee voorbije interlands met Egypte door de neus geboord als gevolg van een positieve coronatest. De vedette van Liverpool liep het virus vermoedelijk op nadat hij het huwelijksfeest van zijn broer had bijgewoond. Daar liepen 900 aanwezigen rond, werden alle coronaregels met de voeten getreden en wilde iedereen op de foto met Salah, inclusief de nodige zoenen.

Ook in Egypte gelden beperkende coronamaatregelen met onder anderen social distancing en het advies om een mondmasker te dragen. Van al die maatregelen viel op het huwelijksfeest van Salah’s broer Nasr weinig te merken. De stervoetballer arriveerde nog wel met een mondmasker op maar eens het feest losbarstte, ging de maskers letterlijk af. Gelekte beelden tonen hoe Salah en zijn broer zich laten fêteren, gedragen door de andere gasten.

Another One 🕺https://t.co/POQzuW758K — Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) November 11, 2020

Het gedrag van Salah werd binnen de Egyptische voetbalkringen matig geapprecieerd maar tot sancties kwam het niet. En dat schoot dan weer in het verkeerde keelgat bij Mido. De ex-spits van AA Gent maakte zich in zijn talkshow verschrikkelijk boos in de sterspeler van Egypte en Liverpool. “Als jullie dit toestaan, gaat het schip zinken, met jullie allemaal aan boord”, foeterde Mido.

Dat Salah door politiek en media gespaard worden, heeft dan weer alles te maken met zijn positieve binnen de Egyptische maatschappij. Zowel zijn prestaties op als naast het veld - liefdadigheid, rolmodel - hebben Mo Salah een haast onaantastbare status gegeven.

😡 Mido is woest op Mohamed Salah en richt zich direct tot de 'angstige', Egyptische bond:



"Als jullie dit laten lopen, gaat het schip zinken, met jullie allemaal aan boord." pic.twitter.com/CDrzSiLApO — FOX Sports (@FOXSportsnl) November 17, 2020