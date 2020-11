Coronasituatie loopt compleet uit de hand in Texas: “Wie naar ‘The Pit’ gaat, komt alleen in een lijkzak buiten”

Het coronavirus houdt lelijk huis in de Verenigde Staten, maar in Texas loopt de situatie echt goed de spuigaten uit. De staat rondde maandag als eerste de kaap van het miljoen besmettingen. Het zorgsysteem staat dan ook op barsten, blijkt uit de alarmerende getuigenis van een verpleegster. Inmiddels moeten koelwagens dienstdoen als mortuarium, en moeten gevangenen bijspringen om de lichamen van overleden patiënten weg te brengen.

Dat de situatie in Texas ernstig is, bewijzen de cijfers: op zondag alleen al werden er 9.100 nieuwe besmettingen gerapporteerd, wat het totaal in de staat op iets meer dan één miljoen (!) gevallen bracht ...