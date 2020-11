Jeremy Corbyn mag niet terugkeren als parlementslid voor Labour

Gewezen Labour-leider Jeremy Corbyn zal geen toelating krijgen om als lid van die partij te zetelen in het Britse Lagerhuis. Dat heeft Keir Starmer, de huidige leider van Labour, woensdag bekendgemaakt via Twitter.

De 71-jarige Corbyn werd in oktober geschorst nadat hij de resultaten van een onafhankelijk onderzoek naar de antisemitische tendensen binnen de partij buitensporig had genoemd. Dinsdag had hij zijn opmerkingen weer ingetrokken en werd zijn schorsing opgeheven.

Maar dat betekent niet dat Corbyn de Labour-partij nog kan vertegenwoordigen in het Lagerhuis, zo beklemtoont Starmer. Corbyn zou daardoor als onafhankelijk parlementslid blijven zetelen.

“Sinds ik verkozen ben tot partijleider, zie ik het als mijn taak om het antisemitisme uit te roeien uit de Labour-partij. Ik weet dat ik beoordeeld zal worden op mijn daden, niet op mijn woorden”, zo verduidelijkt Starmer zijn beslissing. Corbyn had er met zijn verklaringen voor gezorgd dat het vertrouwen in de partij voor het aanpakken van het antisemitisme werd aangetast, zo klinkt het nog. De situatie wordt verder opgevolgd, besluit Starmer.

Starmer benadrukt dat Corbyn als Labour-lid wel nog altijd lokale partijbijeenkomsten mag bijwonen. Hij mag, net als alle andere leden, ook nog altijd deelnemen aan het jaarlijkse partijcongres.