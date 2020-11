Nederlands voetbal treurt: icoon en recordhouder Pim Doesburg overleden

Pim Doesburg is op 77-jarige leeftijd overleden. De Nederlander verdedigde in de jaren zestig, zeventig en tachtig maar liefst 687 wedstrijden het doel van Sparta en PSV in de eredivisie. Geen voetballer kwam vaker uit op het hoogste niveau in Nederland.

Doesburg kwam achtmaal uit voor het Nederlands elftal. Hij maakte in 1978 deel uit van de selectie voor het WK in Argentinië, waar Oranje de finale verloor. De Rotterdammer was 36 jaar oud toen hij tijdens een duel met Griekenland op een EK debuteerde. Dat gebeurde tijdens een Europese eindronde in Italië.

Doesburg werd in 1986 en 1987 landskampioen met PSV. Met Sparta won de keeper in 1966 de KNVB-beker. Na zijn actieve loopbaan werkte hij als keeperstrainer bij Sparta, Feyenoord en Oranje. Hij trainde achttien jaar de doelmannen van Feyenoord en werkte tussen 1990 en 2000 met de internationals van het Nederlands elftal.

Doesburg werd in 1988 tijdens het 100-jarige bestaan van Sparta benoemd tot Lid van Verdienste. Na het trieste nieuws heeft Sparta de vlaggen op het Kasteel halfstok gehangen. Sparta voetbalt zondag met rouwbanden als ADO Den Haag op bezoek komt. Voor die wedstrijd wordt een minuut stilte in acht genomen voor een van de grootste Spartanen uit de geschiedenis van de club uit Rotterdam. (belga)