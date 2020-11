LIVESTREAM. Sammy Mahdi en Theo Francken bakkeleien over….sereniteit

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) legt vandaag in de Kamer zijn beleidsverklaring af. Volg het hier live.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) trekt bij de aanvang van zijn beleidsverklaring meteen zelf ten strijde tegen Theo Francken (N-VA), die vier jaar zijn bevoegdheid uitoefende tijdens de vorige legislatuur. Mahdi verwijt Francken en N-VA dat hij de internationale verdragen in vraag trekt die werden opgericht na de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging. De oud-staatssecretaris noemde het op zijn beurt “aberrant dat u een parallel trekt met de vluchtelingencrisis uit 2015. Voor de Joden was er niets, geen opvang. Dat is onvergelijkbaar met de vluchtelingen die nu verschillende landen doorreizen en dan gaan wonen in het land dat ze willen. En als u N-VA verwijt dat we de Conventie van Genève willen updaten, dan moet u maar eens kijken naar Nederland. Want daar staat dat in het regeerakkoord.

Francken zelf had ook vuurwerk beloofd. De voorbije weken kwam het tussen hem en Mahdi op sociale media al meermaals tot een scherpe woordenwisseling over het asiel- en migratiebeleid. Beiden stonden dus op scherp voor aanvang van een vergadering die in de plenaire zaal van de Kamer werd gehouden, zodat de commissieleden live aanwezig konden zijn. En moésten zijn.

Want Francken liet vanop zijn bank helemaal bovenaan in het halfrond de vergadering al meteen schorsen, omdat de meerderheid niet met voldoende volksvertegenwoordigers aanwezig was. “Het is een kwestie van respect voor de democratie, ook voor de staatssecretaris, voor de mensen die in deze sector werken,… Ik begrijp niet dat de meerderheid geen negen mensen kan afvaardigen, voor een zo belangrijke materie. PS heeft in de vorige legislatuur ook altijd geëist dat de meerderheid met voldoende zou zijn, ik ben van plan om dit ook te doen.”

Stress

Het duurde uiteindelijk een half uur voor PS, MR en Groen een tweede Kamerlid optrommelden, waardoor Mahdi van wal kon steken met zijn beleidsverklaring. De Vilvoordenaar, die zelf nauwelijks enkele maanden Kamerlid was voor hij vorige maand al benoemd werd tot staatssecretaris, was merkbaar gestresseerd bij zijn vuurdoop. “Dit is een belangrijk moment”, viel te horen binnen CD&V. “Hij wil meteen de toon zetten.”

Mahdi deed dat dus door terug te gaan tot 1938, toen in het Franse Evian verschillende Europese landen samenkwamen om te zien wat ze samen konden ondernemen om de joden te beschermen die opgejaagd wild waren in nazi-Duitsland. “Het resultaat van die twaalf dagen durende vergadering was niks”, zei Mahdi. “Ze waren vol goede wil, maar ze gingen uiteen zonder een overeenkomst.”

Dat er na de oorlog en de Holocaust wel internationale verdragen kwamen om de rechten van individuen beter te beschermen, greep Mahdi aan om vol ten aanval te trekken tegen Francken, zonder hem echter bij naam te noemen. “Die verdragen zijn vandaag nog altijd van fundamenteel belang. Maar in de vorige legislatuur zijn er vraagtekens geplaatst bij de Universele, alsook de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens, het VN-Vluchtelingenverdrag.” Volgens Mahdi wist deze regering die vraagtekens uit. “Het verleden mag zich niet herhalen.”

Na zijn aanval op Francken, herhaalde Mahdi zijn oproep tot sereniteit, wat toch met de nodige scepsis onthaald werd door de N-VA’er. “U doet hier een oproep voor meer respect en sereniteit. Maar ik hou u nogal in de gaten, in interviews en op sociale media. En ik ben toch wat ontgoocheld. Want van die sereniteit heb ik nog niet veel gemerkt. U noemt mij een roeptoeter, zegt dat ik de waarheid verdraai. U doet me af als iemand die puur emotioneel in het leven staat en niet weet waar het juridisch op staat in het migratiebeleid. Tegelijk pakt u ermee uit dat u 150 mensen hebt binnengevlogen uit vluchtelingenkampen, en de vorige regering maar 100. Wat wil u daarmee bereiken? De Nobelprijs van de Vrede. Dit lijkt wel een wedstrijdje waarbij u wil tonen hoe ver u wel kan plassen.”

