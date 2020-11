Taiwan houdt F-16’s aan de grond na verdwijning toestel

Taiwan heeft de volledige vloot van F-16’s aan de ketting gelegd voor de duur van veiligheidscontroles na de verdwijning van zo’n gevechtsvliegtuig tijdens een trainingsvlucht. Het land heeft 150 van de straaljagers. Door de beslissing is de luchtverdedigingscapaciteit van het land beperkt, net nu de afgelopen maanden Chinese legervliegtuigen aan een ongeziene frequentie in de buurt van het eiland komen.

De Taiwanese luchtmacht stelde dat een F-16 dinsdagavond van de radar is verdwenen. In het toestel, een éénzitter, zat een piloot van 44 jaar. Het toestel verdween twee minuten na het opstijgen op een luchtmachtbasis in het oosten van het eiland. Het gevechtsvliegtuig vloog toen op een hoogte van ongeveer 1.800 meter. Minder dan drie weken eerder kwam nog een piloot om het leven toen hij in zee neerstortte met zijn F-5E, een ouder type gevechtsvliegtuig.

“De reddingsmissie is nu onze absolute prioriteit”, aldus de president van Taiwan, Tsai Ing-wen. “De luchtmacht houdt alle F-16’s aan de grond voor controles en ik heb een onderzoek bevolgen naar de oorzaak van het incident.”

De vloot gevechtsvliegtuigen van Taiwan is verouderd. Naast F-16’s heeft de luchtmacht ook zogeheten Indigenous Defence Fighters (IDF), Mirage-gevechtsvliegtuigen door Frankrijk gebouwd eind de jaren 1990 en F-5E’s uit de jaren 1970. Na de crash van de F-5E werden ook die toestellen aan de grond gehouden.

China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie. Peking dreigde er al mee geweld te zullen gebruiken in het geval een formele onafhankelijkheidsverklaring gebeurt of andere landen ingrijpen. Dit jaar moesten de Taiwanese gevechtsvliegtuigen al twee keer meer opstijgen dan in 2019, als reactie op steeds talrijkere indringingen van Chinese toestellen in de verdedigingszone.

Volgens analisten zijn die vluchten van het Chinese leger bedoeld om de verdedigingsreactie van het eiland te testen, maar ook de gevechtsvliegtuigen van het land die steeds dichter bij hun uitdienstname komen.