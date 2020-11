Na 46 jaar man opgepakt voor dodelijke bomaanslagen in Birmingham

Bijna 46 jaar na de bomaanslagen op twee pubs in de Engelse stad Birmingham, waarbij 21 mensen om het leven kwamen, hebben de speurders een man opgepakt. Een antiterreureenheid arresteerde de 65-jarige woensdag in zijn appartement in Belfast.

De man wordt ondervraagd in een politiekantoor in Noord-Ierland, zo meldt de politie. Er vindt ook een huiszoeking plaats in zijn woning.

Bij de bomaanslagen die op 21 november 1974 in de twee pubs in Birmingham plaatsvonden, vielen 21 doden en raakten meer dan 200 mensen gewond.

Het onderzoek naar de daders wordt door het Britse nieuwsagentschap PA omschreven als “een van de grootste mislukkingen van justitie in de Britse gerechtelijke geschiedenis”.

In 1975 werd een levenslange celstraf uitgesproken tegen zes mannen, die later onschuldig bleken te zijn. Hun bekentenissen waren onder dwang tot stand gekomen en de politie had valse getuigenissen gefabriceerd. De zogenaamde ‘Birmingham six’ werden in 1991 weer vrijgelaten.

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel had vorige maand nog verklaard dat ze overwoog om een openbaar onderzoek in te stellen naar de bomaanslagen.