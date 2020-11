Grootschalige zoekactie in Hannover in zaak rond verdwenen peuter Maddie McCann

Volgens Britse en lokale Duitse media vond er vandaag in Hannover een grote zoekactie plaats in de zaak rond de verdwenen Britse peuter Maddie McCann. Eerder dit jaar vonden er ook al op verschillende andere plaatsen in Hannover zoekacties plaats in kader van het onderzoek.

Officieel werd er nog geen uitleg gegeven over de zoekactie, maar volgens lokale media is er wel een link met de verdwijning van Maddie McCann. De politie zou een huis in Hannover doorzoeken waar de verdachte in de verdwijningszaak, Christian Brückner, ooit woonde. De huidige bewoners van het huis zouden niks met de zaak te maken hebben.

De zoekactie werd opgezet nadat er een tip was binnengekomen van een burger. Maar volgens de Daily Mail is het niet zeker of de politie nog wel gelooft in die tip. De woordvoerder zou gesuggereerd hebben dat de tipgeefster mogelijk onderzocht wordt voor het geven van een valse tip. Er zouden al van in het begin twijfels geweest zijn over de tip, maar de politie kon de informatie ook niet zomaar negeren.

De Britse peuter verdween op driejarige leeftijd terwijl ze op vakantie was met haar ouders in het Portugese Praia Da Luz in 2007. Op het tijdstip van de verdwijning zaten haar ouders met enkele vrienden verderop te dineren.

Enkele maanden geleden kwam de 43-jarige Duitser Christian Brückner onder de aandacht van de speurders. De verdachte zit momenteel al in de cel voor een andere veroordeling. In de weken nadat Brückner in het vizier kwam, kreeg de politie honderden tips. En werden er op verschillende plaatsen in en rond Hannover volkstuintjes omgespit.