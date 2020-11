Van twee dodelijke ongevallen naar “allerveiligste vliegtuig ter wereld”: beruchte Boeing mag weer de lucht in

De Boeing 737 MAX mag van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit weer vliegen, nadat de Europese autoriteit vorige maand ook al zijn fiat gaf. Het nieuws komt na ruim anderhalf jaar vliegverbod voor het toestel, als gevolg van twee crashes in enkele maanden tijd. “Het is nu het aller-allerveiligste type ter wereld”, gelooft luchtvaartexpert Luk De Wilde over het vliegtuig, dat ook bij ons in gebruik was. Wat overigens niet betekent dat we ook massaal weer aan boord zullen stappen.