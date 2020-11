OPROEP. Hebt u materiaal in huis gehaald om thuis te fitnessen?

Verkopers van fitnessmateriaal kunnen de vraag niet aan: gewichten, roeimachines en loopbanden vliegen de deur uit. ‘Als de fitness dicht is, dan halen we de fitness maar in huis’, lijkt de teneur. Hebt u zo’n toestel gekocht en wil u graag meewerken aan een artikel in onze krant? Dan is Het Nieuwsblad op zoek naar jou.

Of je die indrukwekkende biceps wil onderhouden of een beetje in conditie wil geraken: het maakt niet uit. Bewegen is gezond. Opvallend is dat heel wat Vlamingen daarvoor (grote) toestellen in huis halen. Gaande van halters tot loopbanden, van yogamatjes tot heuse squat racks en van slimme springtouwen tot hometrainers.

