Iran start geavanceerde centrifuges voor verrijking uranium op in Natanz

Iran is begonnen met het opstarten van de “geavanceerde centrifuges” voor de verrijking van uranium in een fabriek in Natanz, in het centrum van het land. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap woensdag.

In een vorige week vrijgegeven rapport had het IAEA nog gemeld dat er moderne uraniumcentrifuges geplaatst werden in het ondergrondse gedeelte van een fabriek in Natanz, waar zich het grootste Iraanse complex voor de verrijking van uranium bevindt.

Bij de publicatie van dat rapport waren de centrifuges nog niet opgestart, zo deelde Rafael Grossi, de directeur-generaal van het IAEA mee. “Nu is dat wel het geval”, klinkt het.

Volgens het nucleaire akkoord uit 2015 mag Iran geen gebruikmaken van die moderne centrifuges. Maar het land had in januari al aangekondigd dat het zich niet meer aan verschillende afspraken uit het internationale akkoord zou houden. Als reden daarvoor verwijst Teheran naar de eerdere Amerikaanse terugtrekking uit de deal.

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) zegt dat Iran al twaalf keer meer verrijkt uranium heeft dan in het akkoord wordt toegestaan.