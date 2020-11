BBC start onderzoek naar explosief interview prinses Diana

De Britse omroep BBC heeft een onafhankelijk onderzoek gelanceerd naar de gang van zaken rond een explosief interview met prinses Diana in 1995. De omroep wil weten hoe het gesprek tot stand is gekomen. Een voormalig opperrechter gaat het onderzoek uitvoeren. In het interview vertelt Diana uitvoerig over haar probleemhuwelijk met prins Charles, de zoon van koningin Elizabeth en troonopvolger.

De broer van de in 1997 verongelukte prinses, Charles Spencer, had op een onderzoek aangedrongen. Hij zou door de BBC zijn misleid toen hij zijn zus overtuigde mee te doen aan het veelbekeken programma Panorama. Hij was benaderd door de interviewer, die hem documenten liet zien om Diana over te halen. Maar die documenten blijken vervalst te zijn. Interviewer Martin Bashir claimde onder meer dat leden van de staf van de prinses werden betaald om haar te bespioneren.

Het interview, dat in november 1995 werd uitgezonden, trok een recordaantal van 22,8 miljoen Britse kijkers. Het gesprek betekende voor Bashir de doorbraak. En Diana en Charles gingen kort daarop uit elkaar.

Het onderzoek zal ook nagaan wat de BBC precies wist en of de omroep zijn journalist had beschermd. De raad van bestuur van de BBC heeft een gewezen rechter van het Hooggerechtshof, John Dyson, aangesteld om het onderzoek te leiden.