Is 23 november de deadline voor een Brexit-handelsakkoord?

Maandag 23 november zou een beslissende dag in de onderhandelingen over een handelsverdrag tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk kunnen worden. Is er dan nog geen deal, dan kan de tekst niet meer tijdig vertaald worden in de officiële talen van de EU, zo heeft een Europese functionaris woensdag aangegeven. De deadline zou wel met enkele weken opgeschoven kunnen worden indien er bij de ratificatie voorlopig enkel met een Engelstalige versie wordt gewerkt.

De EU en het VK voeren momenteel intense onderhandelingen om een vrijhandelsakkoord mogelijk te maken. De tijd dringt, want het verdrag zou in werking moeten treden op 1 januari. Die dag verlaat het VK de Europese douane-unie en eenheidsmarkt en zonder akkoord gelden er dan opnieuw douanetarieven en quota op de goederenhandel over het Kanaal.

Volgens de functionaris blijft het een open vraag of Brussel en Londen al dan niet tot een vergelijk zullen komen. De grootste obstakels liggen alvast nog steeds op tafel: de concurrentievoorwaarden voor Europese en Britse bedrijven, de toegang van Europese vissers tot Britse wateren en een mechanisme voor geschillenbeslechting.