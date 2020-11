Varkenshouder verpletterd tussen muur en vorkheftruck met zware plaat

Deinze / Wontergem / Tielt - De 55-jarige varkenskweker Patrick M. uit de Lammekesstraat in Wontergem (Deinze) raakte woensdagmiddag omstreeks 16.30 uur geplet tussen een zware afdekplaat die hij met zijn vorkheftruck verplaatste en een muur.

Ondanks de snelle tussenkomst van de hulpdiensten, waaronder de brandweerkorpsen van Aarsele en Deinze kon de man, die zaakvoerder is, niet meer gered worden. De politie en het parket deden de nodige vaststellingen. De Lammekesstraat loopt vanaf de Tieltsesteenweg in Wontergem tot aan de grens met Aarsele (Tielt).

Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een werkongeval bij het uitvoeren van een voor de landbouwer en varkenshouder traditionele klus. De man was met zijn vorkheftruck zware platen van meer dan 1.000 kilo aan het verplaatsen om een voederkuil af te dichten. Bij een manoeuvre is een van die planken gekanteld en raakte de landbouwer geplet tussen de plaat en een muur. Patrick M. is goed bekend in de regio.