OVERZICHT NATIONS LEAGUE. Albanië stijgt naar Divisie B, Kazachstan naar play-offs om behoud

Albanië promoveert naar divisie B in de Nations League, dankzij een 3-2 overwinning tegen Wit-Rusland. In de andere wedstrijd van groep 4 in divisie C verloor Kazachstan met 1-2 van Litouwen. Kazachstan is veroordeeld tot play-offs die beslissen over degradatie naar divisie D.

In de wedstrijd van Albanië was Sokol Cikallesh de grote man met de twee openingsdoelpunten. Pas in de 80e minuut kon Wit-Rusland milderen tot 3-2, zonder aanspraak te maken op de overwinning. Zo springt Albanië op de slotspeeldag van de groepsfase in de Nations League over Wit-Rusland en heeft het promotie naar de B-divisie beet.

Kazachtstan kwam op voorsprong tegen Litouwen, maar moest toch thuis vrede nemen met een 1-2 nederlaag na een doelpunt in de 90e minuut. Kazachstan speelt play-offs die beslissen over degradatie naar divisie D.